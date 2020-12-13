شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام تحققت بعد انتصار الزمالك على المقاولون ‏العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق الكرة بنادي الزمالك أولى مبارياته بمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين، والتي احتضنها ملعب الكلية الحربية مساء السبت بالجولة الأولى للمسابقة.

ونرصد في التقرير التالي 8 أرقام تحققت في فوز الزمالك على المقاولون.

عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، يتلقى الخسارة الثالثة له أمام الزمالك من بين 8 مواجهات بين الطرفين.

البرتغالي جايمي باتشيكو ينجح في حسم أول مواجهة تجمعه بالمقاولون في الدوري المصري، كذلك يحقق الفوز السابع له مع الزمالك خلال 10 مبارياته بولايته الثانية.

الزمالك يحقق الانتصار رقم 53 له على المقاولون في جميع البطولات من بين 84 لقاء جمع الفريقين، بينما حمل هدف مصطفى محمد الرقم 124 للفارس الأبيض في مرمى الذئاب.

للموسم الثاني على التوالي يستهل الزمالك لقاء الجولة الأولى بالفوز حيث حقق الانتصار على الاتحاد في مستهل مشواره بالمسابقة في الموسم المنصرم، بينما كان التعثر الأخير بالتعادل سلبياً أمام بتروجت في ضربة البداية لمشواره في 2018-2019.

الزمالك ينجح للمرة الأولى في فك النحس أمام المقاولون حينما يتقابل الفريقان في الجولة الأولى من الدوري، ففي مرتين سابقتين فاز المقاولون مرة في افتتاحية موسم 1993-1994، وحسم التعادل المرة الثانية في افتتاحية موسم 1999-2000.

لأول مرة منذ أبريل من عام 2018 يعجز المقاولون عن هز شباك الزمالك، حيث زار الذئاب المرمى الأبيض خلال أخر 4 مواجهات سابقة قبل أن يصوموا عن التهديف في مباراة الليلة.

الهدف العكسي الذي سجله خالد الحسيني بالخطأ في مرمى فريقه المقاولون يحمل الرقم 3 خلال مواجهات الفريقين، حيث سبقه ثنائي من صفوف الذئاب أيضاً هما إبراهيم بهنسي ومحمد شبل في التسجيل بالخطأ لمصلحة الزمالك.

مصطفى محمد يسجل الهدف رقم 21 مع الزمالك في 52 مباراة خاضها بقميص الفريق.