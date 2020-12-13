شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: «فين بطولات وطموحات لاعبي بيراميدز؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طه إسماعيل، المحلل الفني بقنوات أون تايم سبورت، اندهاشه من تصريحات بعض لاعبي الأهلي الذين انتقلوا إلى نادي بيراميدز.

وقال إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية موجهًا حديثه للاعبي الأهلي الذين انتقلوا لبيراميدز: «فين البطولات والطموحات اللي قولتوا عليها».

وأضاف: «هي في البطولات اللي في مصر اللي قال عليها لاعبي بيراميدز الباحثين عن تحقيق بطولات».

وخسر بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.