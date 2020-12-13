شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: اللاعبون حصلوا على المستحقات وخبرات الزمالك حسمت المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، سعادته بالفوز على المقاولون العرب بالدورى اليوم فى افتتاح مشوار الفريق الابيض بالدوري، مضيفا فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2 أن خبرات الزمالك حسمت الفوز .

وقال قاسم إن جميع لاعبى الزمالك حصلوا على مستحقاتهم المتأخرة بالكامل قبل مباراة المقاولون، موضحا أن اللجنة التى تدير النادى تسعى حاليا لتوفير مقدمات العقود ونسبة 25% من العقود للموسم الجديد.

وتابع أن فرجانى ساسى لاعب الفريق باق ولن يرحل ويتبقى فقط بعض التفاصيل المالية سيتم الانتهاء منها قريبا جدا قبل اعلان التجديد له، موضحا انه سيتم تعديل عقود 8 أو 10 لاعبين خلال الفترة المقبلة.

فيما كشف عبد الحليم على مدير الكرة بنادى الزمالك، أن عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، سيخضع لمسحة جديدة خلال الـ48 ساعة القادمة، للكشف عن شفاءه من فيروس الكورونا من عدمه، وفى ضوء نتيجة المسحة سيتحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية والمباريات الرسمية للفريق الأبيض، ويحصل الزمالك على راحة غدا من التدريبات.