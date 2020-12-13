عصام مرعي: لو شفت الخطيب في مكان عام هتصور معاه

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جدة - عمرو شويل وأوضح: "الزمالك يحتاج لاعب وسط ليكون بديل لطارق حامد خاصة مع طول سابقة الدورى وكذلك يحتاج بديل ليوسف أوباما وكذلك مركز رأس الحربة للعب بجوار مصطفى محمد".

شدد: "عمر السعيد يحتاج تدريب إضافية لو مرتين أو ثلاثة يوميا واستنفار قوته ولابد من شعوره بالاهتمام من أجل رفع مستواه".

تابع: "ياريت منقعدش نعلق شماعات على حاجة مينفعش الزمالك مياخدش دورى 5 سنين اه الزمالك بيتظلم ولكن الأهلى وانبى وغيره من الاندية بتتظلم برضه وان كان الزمالك بيتظلم شوية اكتر منهم ولكن لازم نعرف انه فيه اخطاء محتاجة تتصلح".

أوضح: "حمزة المثلوثى صفقة مميزة للزمالك ولاعب جوكر يجيد اللعب فى الجبهة اليمنى وقلب الدفاع"، مضيفا: "الزمالك مطالب بالتركيز على الفوز بلقب الدورى والبطولة الإفريقية من بداية الموسم لاسيما أن الفريق يغيب عن التتويج بالدورى من 2015 وبدورى الأبطال من 2002".