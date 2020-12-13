شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم : لاعبو الزمالك حصلوا علي مستحقاتهم كاملة .. وساسي لن يرحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أبدي أشرف قاسم المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك ، سعادته بالفوز علي المقاولون العرب بالدوري اليوم في افتتاح مشوار الفريق الابيض بالدوري، مضيفا في تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2 ان خبرات الزمالك حسمت الفوز .

وقال قاسم ان جميع لاعبي الزمالك حصلوا علي مستحقاتهم المتأخرة بالكامل قبل مباراة المقاولون، موضحا أن اللجنة التي تدير النادي تسعي حاليا لتوفير مقدمات العقود ونسبة 25% من العقود للموسم الجديد.

وتابع ان فرجاني ساسي لاعب الفريق باق ولن يرحل ويتبقي فقط بعض التفاصيل المالية سيتم الانتهاء منها قريبا جدا قبل اعلان التجديد له، موضحا انه سيتم تعديل عقود 8 او 10 لاعبين خلال الفترة المقبلة.

فيما كشف عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، أن عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، سيخضع لمسحة جديدة خلال الـ48 ساعة القادمة، للكشف عن شفاءه من فيروس الكورونا من عدمه، وفي ضوء نتيجة المسحة سيتحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية والمباريات الرسمية للفريق الأبيض، ويحصل الزمالك على راحة غدا من التدريبات.

فيما أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، أن مواجهة المقاولون العرب كانت صعبة جدا مشيرا إلى أنه كان يعلم إنه يواجه فريق قوي، أضاف باتشيكو أن الزمالك لم يبدأ المباراة بشكل جيد لكن بعد أول خمس دقائق عاد مرة أخرى، موضحا أنه في الشوط الثاني تراجع أداء الفريق مشيرا إلى أن المقاولون استغل ذلك الامر خاصة أن طريقة اللعب لم تساعدنا في الخروج كثيرا للهجوم لكن الأهم هو الفوز والفريق الذي يريد تحقيق البطولة يقوم بجمع النقاط الأكثر.

أشار المدير الفني للزمالك إلى أنه يرى ان الدوري الموسم الحالي سيكون صعبا، موضحا أن الجميع متساوٍ في الفنيات لكن الزمالك يدخل كل مباراة باحثا عن الفوز وليس الأداء مشددا على أنه سعيد بجميع اللاعبين.

أوضح باتشيكو فى المؤتمر الصحفى للمباراة أن المقاولون أجرى تغييرات هجومية بلاعبين لديهم أطوال وهو ما جعله يدفع بمدافع ثالث قبل نهاية المباراة، كاشفا عن أنه لم يبدأ بالمغربي أشرف بن شرقي بسبب عدم جاهزيته اللازمة.. مشددا على أنه محظوظ بامتلاكه لاعبين على اعلى مستوى موضحا أنه سوف يتواجد ايضا اللاعبون الذي لم يشاركوا اليوم خلال المباريات المقبلة.

وعن يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك أكد باتشيكو أنه خاض مرانا واحدا فقط لذلك كان من الصعب مشاركته اليوم ولا يعلم مدى قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة حيث سيتحدد ذلك وفقا للتدريبات المقبلة موضحا أن الفريق لديه شيكابالا الذي يلعب بشكل مميز في مركز صانع الالعاب ونفس الأمر لبن شرقي وأحداد ومن الممكن أن نرى لاعبا ثابتا آخر غير أوباما فى هذا المركز.

واستعاد الزمالك نغمة انتصاراته فى انطلاق مبارياته ببطولة الدورى الممتاز، للموسم الجديد، بعدما حقق الفوز على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، حيث جاء الهدف الأول عن طريق خالد الحسينى لاعب المقاولون بالخطأ فى مرماه حيث سدد محمود علاء ارتدت من الحارس محمود أبو السعود ليسكنها الحسينى فى شباك حارسه بالخطأ فى الدقيقة 27 من زمن المباراة، فيما سجل مصطفى محمد، هدف الأبيض الثانى فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى، ليحصد أول ثلاثة نقاط فى المسابقة المحلية.

جاء فوز الزمالك على المقاولون العرب، اليوم، بمثابة مُصالحة لجماهير قلعة ميت عقبة، عقب الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق، بداية من الخسارة أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، وتبعها الخروج من دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بالهزيمة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستعيد الأبيض انتصاراته مع بداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية، التى يسعى للمنافسة على لقبها مُبكرًا.

شهدت مباريات الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب، ندية واضحة بين الفريقين، وكان أخرها خسارة الأبيض من الذئاب فى الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الثانية والعشرون من المسابقة فى الموسم الماضى، والتى شهدت وقتها إحراز الذئاب لهدف قاتل فى الدقيقة 92 من زمن المباراة، ليقتنص ثلاث نقاط لفريقه حينها.

أما عن مواجهات الزمالك وعماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، فقد واجه الأخير الأبيض فى 8 مباريات حتى الآن، شهدت تحقيقه الفوز فى مباراتين فيما تُعد هزيمة اليوم هى الثالثة له أمام الفارس الأبيض، بينما تعادل الفريقين فى 3 مباريات أخرى، وسجل الزمالك 8 أهداف مقابل 7 أهداف استقبلها الأبيض من الأندية التى قادها عماد النحاس أمام الزمالك، وهى أندية: "المقاولون العرب 4 مباريات، وأسوان مباراتين، والرجاء مباراة والشرقية مباراة".

وظهر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، مُنفعلاً فى أكثر من مشهد خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، حيث حرص على منح اللاعبين الكثير من التعليمات أثناء اللقاء والانفعال على البعض الأخر بسبب البطئ فى الأداء وقلة الهجمات على مرمى الذئاب، وكانت البداية بحديثه مع مصطفى محمد، مهاجم الفريق أثناء المباراة ومطالبته بالإلتحام واللعب بقوة وهو ما تفهمه اللاعب.

ودفع البرتغالى باتشيكو بالمغربى حميد أحداد، جناح الزمالك، فى التشكيل الأساسى لمباراة المقاولون العرب، اليوم، لأول مرة بعد عودته من الإعارة لفريق الرجاء المغربى الذى أعير له فى الموسم الماضى، قبل عودته للانضمام للأبيض، بداية من الموسم الحالى.

كانت أخر مباراة خاضها حميد أحداد مع الزمالك قبل إعارته أمام الأهلى فى الجولة 34 من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2018 – 2019، والتى أقيمت بينهما يوم 28 يوليو 2019، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، وشارك خلالها أحداد لمدة 9 دقائق فقط، أى أنه يشارك اليوم بعد غياب عام و4 أشهر و14 يومًا بواقع 503 يومًا عن القلعة البيضاء.

فيما افتقد الزمالك الخطورة بشكل كبير فى مباراة المقاولون العرب، فلم يصل إلا بعدد قليل من الكرات لمرمى الذئاب فيما أنقذ القائم، مرمى المقاولون العرب من هدف محقق لصالح الزمالك، حيث أخطأ خالد الحسينى لاعب ذئاب الجبل فى إبعاد الكرة لتصطدم بالقائم ثم سددها مصطفى محمد وحولها محمود أبو السعود حارس ذئاب الجبل لركلة ركنية.

نجح مصطفى محمد فى أن يكون أول لاعبى الزمالك تسجيلاً للأهداف فى مسابقة الدورى الممتاز لهذا الموسم، بعدما سجل هدف الأبيض الثانى فى شباك المقاولون العرب، فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

حصل محمد أبو جبل، حارس الزمالك، على شارة قيادة الفريق بعد خروج محمود شيكابالا، من الملعب عقب استبداله فى الدقيقة 63 من زمن المباراة، حيث فضل حازم إمام عدم ارتداء شارة القيادة.

فيما دفع البرتغالى جايمى باتشيكو، بمحمود حمدى الونش، مدافع الفريق، فى الدقيقة 89 بدلاً من أحمد سيد زيزو، وذلك لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، الذى أبعده عن الأبيض فى مباراتى الأهلى وطلائع الجيش.