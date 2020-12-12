يونيون برلين يعيق بايرن ميونيخ ويجرّه لتعادل مرير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

ضمن منافسات ​الجولة 11​ من ​الدوري الالماني​ لكرة القدم، نجح فريق ​يونيون برلين​ في اسقاط ضيفه ​بايرن ميونيخ​ بفخ التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اندر التن فروستيري.



وبهذا التعادل الايجابي، اضاف يونيون برلين نقطة الى رصيده يحتل بها المركز السادس برصيد 17 نقطة، في حين استعاد بايرن ميونيخ الصدارة برصيد 24 نقطة متعادلاً مع لايبزيغ الثاني.

وبالعودة الى اجواء المباراة، فاجأ يونيون برلين ضيفه بايرن ميونيخ بافتتاح التسجيل مبكراً في الشوط الاول في الدقيقة 4 عن طريق غريشا بروميل، وحاول بايرن ميونيخ العودة الى اجواء المباراة، حيث شكل ضغطاً كبيراً على مرمى برلين من اجل تعديل النتيجة الا انه فشل في ترجمة الفرص التي سنحت له لينتهي الشوط الاول بتقدم برلين 1-0.

وفي الشوط الثاني، اجرى المدرب فليك تبديلات على تشكيلة الفريق من اجل تنشيط الخط الهجومي، وبعد عدة محاولات على مرمى برلين، نحج هداف العملاق البافاري روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 67 بعد تمريرة حاسمة من كينغسلي كومان لتصبح النتيجة 1-1، وبدوره اجرى مدرب يونيون برلين تبديلات في ظل الضغط البافاري على مرماه، لكن النتيجة لم تتغير لينقاض العملاق البافاري بتعادل مرير بنتيجة 1-1.