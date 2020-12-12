شكرا لقرائتكم الترقب شعار "أيمن يونس" في مباراة الزمالك والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت على أيمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك مشاعر الترقب خلال متابعة مباراة فريقه أمام المقاولون العرب من ستاد الكلية الحربية.

تغلب الزمالك على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، وجاء الهدف الأول للزمالك بتوقيع خالد الحسينى مدافع ذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى للأبيض، فى المباراة التى جمعت الفريقان، مساء اليوم، السبت، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالى:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وحميد أحداد وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل المقاولون المباراة بالتشكيل التالى:"محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، فاروقا، خالد الحسينى، حسن الشامى فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح ومحمد مجلى وأحمد الشيمى وأحمد داوودا فى خط الوسط، كريم مصطفى وسيف الجزيرى فى خط الهجوم".