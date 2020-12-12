شكرا لقرائتكم عبد الحليم على: عبد الله جمعة سيخضع غدا لمسحة كورونا جديدة لتحديد موقفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، أن عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، سيخضع لمسحة جديدة خلال الـ48 ساعة القادمة، للكشف عن شفائه من فيروس الكورونا من عدمه، وفي ضوء نتيجة المسحة سيتحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية والمباريات الرسمية للفريق الأبيض، ويحصل الزمالك على راحة غدا من التدريبات.

فيما أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، أن مواجهة المقاولون العرب كانت صعبة جدا مشيرا إلى أنه كان يعلم إنه يواجه فريق قوي، أضاف باتشيكو أن الزمالك لم يبدأ المباراة بشكل جيد لكن بعد أول خمس دقائق عاد مرة أخرى، موضحا أنه في الشوط الثاني تراجع أداء الفريق مشيرا إلى أن المقاولون استغل ذلك الامر خاصة أن طريقة اللعب لم تساعدنا في الخروج كثيرا للهجوم لكن الأهم هو الفوز والفريق الذي يريد تحقيق البطولة يقوم بجمع النقاط الأكثر.

أشار المدير الفني للزمالك إلى أنه يرى ان الدوري الموسم الحالي سيكون صعبا، موضحا أن الجميع متساوٍ في الفنيات لكن الزمالك يدخل كل مباراة باحثا عن الفوز وليس الأداء مشددا على أنه سعيد بجميع اللاعبين.

أوضح باتشيكو فى المؤتمر الصحفى للمباراة أن المقاولون أجرى تغييرات هجومية بلاعبين لديهم أطوال وهو ما جعله يدفع بمدافع ثالث قبل نهاية المباراة، كاشفا عن أنه لم يبدأ بالمغربي أشرف بن شرقي بسبب عدم جاهزيته اللازمة.. مشددا على أنه محظوظ بامتلاكه لاعبين على اعلى مستوى موضحا أنه سوف يتواجد ايضا اللاعبون الذي لم يشاركوا اليوم خلال المباريات المقبلة.