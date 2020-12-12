شكرا لقرائتكم سحر عبدالحق: منتخب مصر للكرة النسائية للآنسات يواجه لبنان 23 و26 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة انه تم تحديد موعد مباراتى منتخب مصر للكرة النسائية للآنسات دون الـ20 عاما أمام منتخب لبنان يومى الأربعاء 23 ديسمبر والسبت يوم 26 ديسمبر وذلك بناء على دعوة اتحاد الكرة المصرى للمنتخب اللبنانى فى إطار استعدادات منتخبنا الوطنى لخوض تصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .

وقالت عبد الحق أنه جارى تحديد موعد وصول منتخب لبنان للقاهرة خلال الأيام المقبلة وأشارت أنه تم الاتفاق مع منتخب لبنان بناء على طلب احمد رمضان المدير الفنى لمنتخب مصر لخوض مباراتين دوليتين بهدف إكساب اللاعبات الخبرات الدولية.

وفى نفس السياق يواصل منتخب مصر تدريباته خلال المعسكر المفتوح الذى يضم المنتخب الأول للسيدات ومنتخب الانسات ويركز الجهاز الفنى على النواحى البدنية طبقا للبرنامج الموضوع من قبل عصمت احمد مخطط الاحمال بالإضافة إلى التركيز على النواحى الفنية لتطوير أداء اللاعبات تحت اشراف الجهاز الفنى بقيادة أحمد رمضان المدير الفنى ومصطفى منير المدرب العام وعبد الرحمن عايد المدرب المساعد وعزة ابو الخير المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي.