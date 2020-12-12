شكرا لقرائتكم جهاد جريشة ردا على مدرب المقاولون: مش بخاف غير من اللى خالقنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد الحكم الدولى جهاد جريشة الذى يدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى، على مطالبة علاء عبد الغنى مدرب المقاولون له باحتساب ركلة جزاء لذئاب الجبل، قائلا: "مش بخاف غير من اللى خالقنى"، بعدما قال له مدرب المقاولون "أنت خايف تحسبلنا ركلة جزاء".

فى السياق ذاته، أفرغ محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، غضبه فى زجاجات المياة، عقب استبداله فى مباراة الزمالك والمقاولون العرب التى تجمع الفريقين على استاد الكلية الحربية بمنافسات الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدورى العام، وقام شيكابالا بركل زجاجات المياه تعبيراً عن غضبه من الإصابة التى تسببت فى خروجه من المباراة، والتى يتقدم فيها الزمالك بهدف نظيف.

ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالى:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وحميد أحداد وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل المقاولون المباراة بالتشكيل التالى:"محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، فاروقا، خالد الحسينى، حسن الشامى فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح ومحمد مجلى وأحمد الشيمى وأحمد داوودا فى خط الوسط، كريم مصطفى وسيف الجزيرى فى خط الهجوم".

الشوط الأول

وشهدت أول ربع ساعة استحواذ للزمالك بنسبة تصل إلى 70%، وسط محاولات هجومية فى أول خمس دقائق مع سيطرة على مجريات الأمور دون خطورة للمقاولون العرب وعقب مرور أول ربع ساعة بدأ فريق المقاولون فى النشاط الهجومى بتسديدة من الجزيرى مرت بعيدة عن القائم الأيمن لمحمد أبو جبل وتوالت التمريرات بين لاعبى الزمالك فى محاولة لخلق فرص على مرمى المقاولون العرب.

ونجح الزمالك فى خطف الهدف الأول فى الدقيقة 27، وجاء الهدف عن طريق خالد الحسينى لاعب المقاولون بالخطأ فى مرماه حيث سدد محمود علاء ارتدت من الحارس محمود أبو السعود ليسكنها الحسينى فى شباك حارسه بالخطأ وبهذا الهدف مرت أول 30 دقيقة من اللقاء بتقدم الزمالك وتراجع الفريق الأبيض فى آخر ربع ساعة من هذا الشوط وسط محاولات هجومية من المقاولون العرب لإدراك التعادل دون جدوى.

الشوط الثانى

بدأ المقاولون العرب، الشوط الثانى ضاغطا فى محاولات هجومية لخطف هدف التعادل وسط تراجع للزمالك وحصل فرجانى ساسى على الإنذار الأصفر الأول فى الدقيقة 55، ثم أشهر الحكم جهاد جريشة إنذارا لحسن الشامى مدافع المقاولون بعد عرقلته للمغربى حميد أحداد جناح الزمالك، وسط محاولات الفريق الأبيض لاستعادة السيطرة وسط استمرار تقدم الفريق بهدف نظيف وفى الدقيقة 62، دفع عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون بتغييرين بنزول محمد عصام ومحمد سالم على حساب كريم مصطفى وسيف الجزيرى.