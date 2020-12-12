مدرب بيراميدز: على رمضان أن يتعلم الدرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز، أن فريقه لم يقدم الأداء المطلوب منه خلال لقاء الاتحاد السكندري، والذي انتهى بتفوق الأخير بهدفين لواحد.

وأشار أروابارينا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن اختيار شريف إكرامي لحراسة مرمى الفريق في اللقاء جاء بعد حيرة من جانبه.

وقال مدرب بيراميدز: "لم نقدم الأداء المنتظر ولم يظهر الأداء الذي ظهر به الفريق في اللقاءات الودية، افتقدنا للكرة كثيرا والأداء الفردي أقل بكثير، والشوط الثاني تطور المستوى أكثر ولكن ليس بالصورة المطلوبة".

وأكمل: "الدوري ما يزال طويلا وصعبا والبداية يجب التعامل معها ويتم تصحيح الأخطاء سريعا وأنا أتحمل مسئولية النتيجة واللقاء والفريق لم يظهر بمستواه الطبيعي، والوقت ما يزال مبكرا وعلينا العمل القوي السريع".

وأضاف: "الأهداف الملغاة للاتحاد لا تخصني وإنما قرار الحكم والفيديو ولن أعلق على ذلك، ركلة الجزاء الفيديو هو من قررها وألغى ركلة أخرى، وما أركز عليه هو الأداء والفريق ارتكب عدة أخطاء خاصة في الدفاع وفي الوسط، والكرة لم تسر مثلما كنت أتمنى وأتوقع".

وأردف: "إكرامي حارس ممتاز ولم تكن هناك أخطاء مرتكبة من جانبه على الإطلاق، والنادي يمتلك ٣ حراس هم الأفضل، من بين ٦ حراس في الدوري، ولدي حيرة في اختيار الحارس وبعدل شديد اخترت إكرامي للقاء الاتحاد".

وأوضح: "الكل يجب أن يكافح من أجل اللعب في المركز الأساسي، تحدثت مع الحراس الثلاثة منذ بداية تولي المهمة، وأكدت على أنني سأكون عادلا في اختياراته، ويستحيل تحميل إكرامي مسئولية أي هدف، والكل يتحمل المسئولية وأنا كمدرب المسئول الأول عن الخسارة".

واختتم: "رمضان صبحي مؤثر للغاية ولاعب قوي وعليه أن يتعلم من الإنذار الثاني ولا يكرر ما حدث لأنه مهم للفريق، وكان غاضبا لعدم احتساب ركلة الجزاء في نهاية المباراة، لم أكن أتمنى غيابه عن اللقاء المقبل والكل يخطئ وعليه التعلم".

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي حصل على بطاقة حمراء بعد انتهاء مواجهة بيراميدز ضد الاتحاد للاعتراض على حكم اللقاء، مما سيؤدي لغيابه عن مواجهة الزمالك في الجولة الثانية من الدوري.