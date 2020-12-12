مان يونايتد يتعادل مع سيتي في دربي يغلفه الملل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعادل مانشستر يونايتد مع جاره مانشستر سيتي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد أولد ترافورد.

واستطاع مانشستر يونايتد أن يرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، وأسفله بمركز واحد مانشستر سيتي برصيد 19 نقطة.

وتكون تشكيل مانشستر يونايتد من: ديفيد دي خيا، وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو، فريد، بول بوجبا، برونو فيرنانديز، ماكتومناي، ماركوس راشفورد، ماسون جرينوود.

وتكون تشكيل مانشستر سيتي من: إيدرسون، كايل وواكر، روبن دياز، جون ستونز، كانسيلو، رودريجو، فيرناندينيو، رياض محرز، كيفن دي بروين، رحيم ستيرلينج، جابريل جيسوس.

أحداث المباراة

مع مرور 15 دقيقة من عمر المباراة لن تظهر علامات السيطرة لأي من الفريقين على أجواء اللقاء، حيث تكسرت المحاولات من جانب الفريقين عندم أقدام المدافعين ولم يظهر الحراس على الإطلاق.

وأهدر جابريل جيسوس فرصة من أجل التقدم في الدقيقة 24 بعدما حصل على كرة من الخلف للأمام وصوبها مباشرة لكن أتت أعلى من العارضة.

وسنحت فرصة أخرى لصالح مانشستر سيتي من ركلة ثابتة في الدقيقة 27 على الجانب الأيسر أرسلها كيفن دي بروين إلى منطقة الجزاء لكن جون ستونز لم يستقبلها بالقوة الكافية وأمسكها ديفيد دي خيا.

وأهدر رياض محرز فرصة في غاية الخطورة من جانب مانشستر سيتي في الدقيقة 35 بعدما منح دي بروين الكرة في مواجهة دي خيا أثناء قدومه بالجانب الأيمن ثم صوبها لكن حارس مان يونايتد تصدى لها، وارتدت إلى البلجيكي الذي صوبها أعلى من العارضة.

وتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 48 بعد عرقلة ووكر لراشفورد، لكن بعد العودة للفيديو اتضح وجود تسلل في بناء الهجمة.

وضاعت على مانشستر سيتي فرصة خطيرة في الدقيقة 55 بعدما استلم جيسوس الكرة في عمق منطقة الجزاء ومهدها أمام دي بروين الذي سدد كرة ارتدت من الدفاع.