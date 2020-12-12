خطف إشبيلية فوزاً صعباً ومتأخراً بالنيران الصديقة من أرض مضيفه خيتافي بنتيجة 1-0 السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاء هدف المباراة الوحيد عكسيًا عبر المدافع خافيير إيتشييتا (81) بضربة رأسية كان يحاول فيها تشتيت الكرة.
واقترب إشبيلية من المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفي مباراة أخرى، انتهت مواجهة فالنسيا وضيفه أتلتيك بيلباو على وقع التعادل المثير بهدفين لكل منهما.
أقيمت المباراة على ملعب ميستايا معقل فالنسيا، وافتتح كارلوس سولر التهديف لأصحاب الأرض في الدقيقة 26 من ركلة جزاء ثم تعادل أسيير فيلاليبري للضيوف في الدقيقة 55، وعاود بيلباو تقدمه في الدقيقة 79 عن طريق راؤول غارسيا من ركلة جزاء قبل أن يتمكن فريق الخفافيش من إدراك التعادل عبر مانو فاييخو في الدقيقة 83.
وأصبح بذلك رصيد فالنسيا 14 نقطة وهو نفس رصيد بيلباو.
المصدر: بي إن سبورت
كانت هذه تفاصيل خبر إشبيلية يخطف فوزاً صعباً من خيتافي وتعادل مثير بين فالنسيا وأتلتيك بيلباو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.