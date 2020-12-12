شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 24 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد على وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبدالله مجدي ومروان حمدي بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل «أمو» وهشام حافظ مواليد 2000.

وأكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أن اختيار ثلاثي فريق الشباب- زياد أشرف ومحمد عادل «أمو» وهشام حافظ- ضمن قائمة الفريق لمباراة الأهلي، جاء في إطار رغبة المدير الفني إيهاب للاعتماد عليهم في المرحلة الحالية كونهم من العناصر المميزة في صفوف شباب المقاصة.