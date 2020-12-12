الهلال السعودي يعلن مدة غياب جيوفينكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

أعلن نادي الهلال السعودي مساء اليوم السبت، غياب نجمه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية.



وجاء ذلك بعدما أوضحت الأشعة التي أجراها جيوفينكو، تعرضه لتلك الإصابة، وسيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع.

فيما أجرى حارس مرمى الزعيم، حبيب الوطيان، مرانا لياقيا، تنوع ما بين الجري وأداء تدريبات بدنية.

وأنهى فريق الهلال متصدر ترتيب الدوري، تحضيراته الميدانية استعدادا لملاقاة الوحدة مساء غد الأحد ضمن الجولة الثامنة للدوري السعودي للمحترفين.

وغلب الجانب الفني على الحصة التدريبية التي اشتملت على تدريبات فنية وتطبيقات تكتيكية.

ودخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر معسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي، تأهبا لمواجهة الغد أمام الوحدة.