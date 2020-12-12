شكرا لقرائتكم 24 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى المقاصة 24 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الأهلى المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وبلتاجى سمير وأحمد مودى وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسنى فتحى وعصام صبحى ومحمد دسوقى وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحى وعلى محمد على وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلى وباولن فوافى وعبد الله مجدى ومروان حمدى بجانب ثلاثى الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.

وأكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن اختيار ثلاثى فريق الشباب - زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ - ضمن قائمة الفريق لمباراة الأهلي، جاء فى إطار رغبة المدير الفنى إيهاب للاعتماد عليهم فى المرحلة الحالية كونهم من العناصر المميزة فى صفوف شباب المقاصة.