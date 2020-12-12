إثارة الدوري المصري.. الاتحاد يهزم «طموح وملايين» بيراميدز بهدف ماركة +90.. ورمضان صبحي يُطرد ويغيب عن مواجهة الزمالك

نجح فريق الاتحاد السكندري في اقتناص فوزًا قاتلاً على حساب نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق لاعبه عبدالله السعيد في الدقيقة 33، قبل أن يُدرك عمار حمدي التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 44 بمجهود فني رائع.

وفي الدقيقة 96 نجح خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري في تسجيل الهدف الثاني لفريقه ليضمن به نقاط المباراة كاملة للفريق السكندري.

وبدأت المباراة بشكل قوي من جانب فريق الاتحاد، حيث سجل لاعبه خالد قمر هدفاً مبكراً، إلاأنه تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 7 تمكن رزاق سيسيه لاعب الاتحاد من التسجيل من جديد بطريقة رائعة قبل أن يلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو والتي قررت إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 34 من عمر المباراة، تمكن عبد الله السعيد من تسجيل أول أهداف فريقه في الموسم بعد كرة عرضية كان السعيد في انتظارها بارتقاء رائع ليسكنها الشباك.

وكاد رمضان صبحي أن يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 41 بعد أن راوغ مدافعي فريق الاتحاد وصوب لكن الحارس محمد صبحي كان في الموعد.

وتعادل فريق الاتحاد السكندري عن طريق عمار حمدي والذي راوغ مدافعي بيراميدز وصوب من داخل منطقة الجزاء ولم يُفلح الحارس شريف إكرامي في التعامل معها.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقة، حاول رمضان صبحي الوصول للكرة ولكن اشتراك عطوة معه حرمه منها، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيراميدز، قبل أن يعود لـ VAR ويلغي قراره.

وفي الدقيقة 95، تلقى لاعب الاتحاد خالد الغندور كرة عرضية من زميله عبد السميع إبراهيم ليضعها برأسه في شباك بيراميدز، معلناً الهدف الثاني وأول 3 نقاط للفريق السكندري.

وعقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، نال رمضان صبحي البطاقة الصفراء الثانية للاعتراض، ليغيب بذلك عن مواجهة الزمالك المقبلة.