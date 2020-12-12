شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا ويليامز تحتفل بأعياد الكريسماس بالتزحلق على الجليد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة التنس الكبرى سيرينا ويليامز حرصت على الاحتفال بأعياد الكريسماس بصورة مختلفة تمامًا مع عائلتها، حيث فضلت الاحتفال من خلال ممارسة التزحلق على الجليد كما ظهر خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، والتى ظهرت خلاله بصورة فكاهية إلى حد كبير مثلما ذكر موقع الديلى ميل الذى أكد أن نجمة التنس تمتلك روحاً خاصة دوماً ما تظهر في الجانب الشخصى لديها.



سيرينا ويليامز

جدير بالذكر أن الأمريكية سيرينا ويليامز، كانت أعلى رياضية مدفوعة الأجر على مدى السنوات الأربع الماضية ، حيث تكسب ما بين 18 مليون دولار إلى 29 مليون دولار، إلا أن نعومي حطمت الآن الرقم القياسي السابق لماريا شارابوفا للرياضيات التي تم تعيينها في عام 2015 عندما بلغت 29.7 مليون دولار.



سيرينا

وعادة ما تحتل لاعبات التنس المركز الأول في قائمة "فوربس" للسيدات منذ عام 1990، خاصة مع تقدم سيرينا أو ماريا الروسية منذ عام 2004، وركزت الأضواء على نعومي بفوزها على سيرينا في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2018، كما فازت اللاعبة اليابانية بالبطولة الكبرى التالية، وهي بطولة أستراليا المفتوحة 2019، رغم تراجع تصنيفها منذ ذلك الحين من المرتبة الأولى إلى العاشرة في تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات.

وكانت أعلنت بطلة التنس الأمريكية الحاصلة على 23 لقبا سيرينا ويليامز البالغة من العمر 38 عاما فى وقت سابق إنها تقترب من الجنون، بسبب العزل الذى يوصى به الإخصائيون من أجل تقليص خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

ونشرت سيرينا مقاطع فيديو على تطبيق "تيكتوك"، تشرح فيها قلقها بما يتعلق بابنتها أولمبيا التى تبلغ عامين، وقالت سيرينا: "الآن وأنا أمارس الحجر الاجتماعى لفترة طويلة ربما استمرت أسبوعين حتى الآن، فإن كل شيء صغير يجعلني مجنونة".