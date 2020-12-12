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24 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 24 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري. 

 

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.

 

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن اختيار ثلاثي فريق الشباب - زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ - ضمن قائمة الفريق لمباراة الأهلي، جاء في إطار رغبة المدير الفني إيهاب للاعتماد عليهم في المرحلة الحالية كونهم من العناصر المميزة في صفوف شباب المقاصة.

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