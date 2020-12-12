الامارات | فيرشتابين "الأسرع" ينطلق من المركز الأول في سباق حلبة "مرسى ياس"

شكرا لقرائتكم خبر عن فيرشتابين "الأسرع" ينطلق من المركز الأول في سباق حلبة "مرسى ياس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف سائق فريق "ريد بُل" الهولندي ماكس فيرشتابين، المركز الأول لانطلاقة سباق "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى" لسباقات" الذي ينطلق غداً على حلبة "مرسى ياس" في أبوظبي، ويعد الجولة الختامية في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1".

وضمن فيرشتابين المركز الأول لانطلاقة السباق، بتسجيله الزمن الأسرع في التجارب التأهيلية التي أقيمت اليوم، بالطواف حول الحلبة بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية و246 جزء من الثانية، متفوقاً على ثنائي فريق "مرسيدس" السائق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي اكتفى بالمركز الثاني بفارق 24 بالألف جزء من الثانية عن فيرشتابين، وزميله بطل العالم السباعي السائق البريطاني لويس هاملتون الذي حل ثالثاً بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية و332 جزء من الثانية.

وأعرب فيرشتابين عن سعادته بانتزاع المركز الأول في سباق مرسى ياس، وقال السائق الهولندي في تصريحات صحافية: "قدمت أقصى ما لدي، ونجحت في تسجيل لفة سريعة للغاية كانت كفيلة في انتزاع المركز الأول، وأتطلع قدماً لمواصلة تقديم الأداء الأفضل في السباق، إلا أن المهمة لن تكون سهلة في ظل التواجد القوي لثنائي مرسيدس الذي عادة ما قدم مستويات تنافسية للغاية على هذه الحلبة وحقق في السنوات الماضية إنجازات عديدة".

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