شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يتحدث عن أسباب الهزيمة أمام الاتحاد.. ويدافع عن إكرامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز، إن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر ولم يظهر الأداء الذي كان عليه في اللقاءات الودية، في المباراة التي خسرها أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للدورى، كما أن بيراميدز افتقد للكرة كثيرا والأداء الفردي أقل بكثير، والشوط الثاني تطور المستوى أكثر ولكن ليس بالصورة المطلوبة.

وأضاف: «الاتحاد استغل الخطأ الدفاعي وفاز. الدوري ما يزال طويلا وصعبا والبداية يجب التعامل معها ويتم تصحيح الأخطاء سريعا وأنا أتحمل مسئولية النتيجة واللقاء والفريق لم يظهر بمستواه الطبيعي، والوقت ما يزال مبكرا وعلينا العمل القوي السريع، والأداء فقط في الملعب هو سبب الفوز وليس شيء آخر».

وأكمل: «الكرة لم تكن تمشي بالشكل المطلوب بين أقدام اللاعبين، وبيراميدز كان يجب أن يكون أفضل في المباراة الافتتاحية، في الدوري الذي ينافس على لقبه. والأهداف الملغاة للاتحاد لا تخصني وإنما قرار الحكم والفار ولا أعلق عليها، وركلة الجزاء الفار هو من قررها وألغى ركلة أخرى، وما أركز عليه هو الأداء والفريق ارتكب عدة أخطاء خاصة في الدفاع وفي الوسط، والكرة لم تسر مثلما كنت أتوقع أو أتمنى».

وحول قرار الدفع بشريف إكرامي في أول مباراة رسمية، شدد أنه حارس ممتاز ولم تكن هناك أخطاء مرتكبة من جانبه على الإطلاق، والنادي يمتلك 3 حراس هم الأفضل، من بين 6 حراس في الدوري، ولديه حيرة في اختيار الحارس وبعدل شديد اختار إكرامي للقاء الاتحاد، ولكن مستوى الحراس الثلاثة واحد وهم الأفضل ويثق فيهم بشدة، والكل يجب أن يكافح من أجل اللعب في المركز الأساسي، وهو تحدث مع الحراس الثلاثة منذ بداية توليه المهمة، وأكد على أنه سيكون عادلا في اختياراته، ويستحيل تحميل إكرامي مسئولية أي هدف، والكل يتحمل المسئولية وأنا كمدرب المسؤول الأول عن الخسارة، ويفكر جديا في المباراة المقبلة أمام الزمالك.

وأشار إلى أن بيراميدز لم يستغل الأطراف بشكل جيد في المباراة، والفريق لم يقدم المنتظر منه، وبيراميدز لم يستحوذ على الكرة كثيرا في وسط الملعب والمنظومة بالكامل تحتاج للعمل واللعب بقوة، وحول غياب رمضان صبحي أمام الزمالك للإيقاف أكد أنه مؤثر للغاية ولاعب قوي وعليه أن يتعلم من الإنذار الثاني ولا يكرر ما حدث لأنه مهم للفريق، وكان غاضبا لعدم احتساب ركلة الجزاء في نهاية المباراة، ولم يكن يتمنى غيابه عن اللقاء المقبل والكل يخطئ وعليه التعلم.