شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول: الزمالك (1)-(0) المقاولون العرب.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره المقاولون العرب، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز. تشكيل الزمالك: محمد أبوجبل في حراسة المرمى. حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع. طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وحميد أحداد وأحمد زيزو في خط الوسط. مصطفى محمد في الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود الونش ومحمد عبدالسلام وحمزة المثلوثي ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر وكريم بامبو ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي. تشكيل المقاولون العرب: حراسة المرمى: محمد أبوالسعود. خط الدفاع: خالد الحسيني، فاروقا كابوري، حسن الشامي، أمير عابد. خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، أحمد الشيمي، أحمد داوودا، كريم مصطفى. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة 15: انحصار اللعب في وسط الملعب مع استمرار التعادل السلبي د26: جووووول محمود الحسيني مدافع المقاولون يسجل في مرماه نهاية الشوط الأول الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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