شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات «طائرة» الأهلي في بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن قرعة منافسات دوري الكرة الطائرة رجال للموسم الجديد 2020-2021، الذي ينطلق يوم 18 ديسمبر الجاري.

وأسفرت قرعة الدوري عن وقوع فريق «رجال طائرة الأهلي» ضمن المجموعة الأولى، التي تضم بتروجت وهليوليدو والشرقية للدخان ومصر للبترول والقناة.

ويفتتح الأهلي رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري يوم الجمعة القادم 18 ديسمبر بمواجهة مصر للبترول، ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الأهلي بالجزيرة.

وسيخوض الأهلي ثاني مبارياته أمام بتروجت، على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، التي ستقام يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر.

ويلتقي الأهلي القناة يوم 25 ديسمبر، ثم يواجه هليوليدو يوم 28 ديسمبر في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة.

خامس مباريات الأهلي ستكون أمام الشرقية للدخان، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 1 يناير، على صالة الشرقية للدخان.

ويلتقي الأهلي فريق مصر للبترول في الجولة السادسة، يوم الاثنين 4 يناير، على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، فيما يلتقي فريق بتروجت في إطار الجولة السابعة يوم الجمعة 8 يناير، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.