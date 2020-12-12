فريق ألعاب القوى بالأهلي يحرز المركز الأول في بطولة الجمهورية

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ألعاب القوى بالأهلي يحرز المركز الأول في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي المركز الأول في بطولة الجمهورية رجال وسيدات، التي أقيمت خلال الفترة من 9-12 ديسمبر الجاري.
وحصد فريق رجال ألعاب القوى بالنادي 28 ميدالية متنوعة، فيما حصل فريق السيدات على 25 ميدالية متنوعة.
ليتمكن الأهلي من تحقيق المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، بعدما نجح في تحقيق عدد «26» ميدالية ذهبية و«15» ميدالية فضية و«12» ميدالية برونزية.
وشارك من الأهلي 76 لاعبًا ولاعبة، كما شارك 867 لاعبًا و489 لاعبة، يمثلون 49 ناديًا ومركز شباب.
ويقود ألعاب القوى بالأهلي ياسر داوود، رئيس الجهاز والمدير الفني، وعادل علي أبو بكر، المدير الإداري، ووائل عبد العظيم، إداريًّا.
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