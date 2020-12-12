شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يُسقط بيراميدز بثنائية في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على حساب نظيره بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق نجمه وهدافه عبدالله السعيد في الدقيقة 33، ليرفع رصيد أهدافه في مشواره بالدوري الممتاز للرقم 109 نفس رصيد محمود الخطيب، سجلها الأخير جميعًا بقميص الأهلي.

فيما جاءت أهداف السعيد في الدوري بواقع: 50 مع الأهلي و32 مع الإسماعيلي و23 هدفًا بقميص بيراميدز.

وتعادل عمار حمدي لنادي الاتحاد بهدف رائع بعدما مر من الدفاع بمجهود فردي وسدد على يسار شريف إكرامي حارس بيراميدز في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني حصل رمضان صبحي لاعب بيراميدز الجديد على ركلة جزاء سددها عبدالله السعيد وتصدى لها محمد صبحي حارس الاتحاد المعار من الزمالك، وعاد رمضان ليحصل على ركلة جزاء أخرى ولكن حكم المباراة ألغاها بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد «الـVAR»، وفي هجمة مرتدة سجل خالد الغندور هدف الاتحاد الثاني برأسية رائعة في الدقيقة 90+6، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد 2-1 ويحصل على أول 3 نقاط في مشواره بالدوري تحت قيادة حسام حسن، بينما بقى بيراميدز بدون رصيد.