«أهلي ٢٠٠١» يفوز على الجونة بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠١، على ضيفه الجونة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عاصم سليم.

الدفاع: جلال فارس - هاني عمرو - محمد سلامة - أحمد سيد عبد النبي.

الوسط: أحمد أشرف - كريم سعد الله - محمد خالد - أحمد سيد غريب - عمر رزق.

الهجوم: علي عمرو.

افتتح علي عمرو التسجيل للأهلي في الدقيقة ١٧ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة مميزة من أحمد سيد غريب، وأضاف عمر رزق الهدف الثاني في الدقيقة ٤٣ بنفس الطريقة وبعد تمريرة عرضية من غريب أيضًا.

وفي الشوط الثاني شارك محمد ياسر بدلًا من علي عمرو، وطه محمود بدلًا من أحمد أشرف، وشهاب وائل بدلًا من هاني عمرو، ومحمد رضا بدلًا من محمد خالد، وعمر حجاج بدلًا من عمر رزق.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٦ نقاط من فوزين متتاليين على غزل المحلة ١-صفر، والجونة ٢-صفر، مسجلًا ٣ أهداف ودون أن يستقبل أهدافا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ ياسر رضوان مديرًا فنيًّا، ومعتز إينو مدربًا عامًّا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، ومحمد راشد إداري الفريق، وأحمد عبد الخالق المدلك.