شكرا لقرائتكم خبر عن «جيرارد»: فخور بلاعبي رينجرز هذا الموسم.. ونحتاج لـ«الحظ» في القرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز، إن لاعبيه قطعوا شوطا كبيرا هذا الموسم، وأصبحوا جاهزين لأى تحديات بعد التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بالدورى الأوروبى عقب صدارة المجموعة الرابعة.

وهز سيدريك إتين وإيانيس هاجى الشباك ليفوز رينجرز 2-صفر على ليخ بوزنان في بولندا، ويتصدر المجموعة متقدمًا بنقطتين على بنفيكا بأربعة انتصارات وتعادلين.

وقال جيرارد: «أداؤنا على مدار المباريات الست يعنى أننا نستحق أن نكون في المركز الأول».

وأضاف: «أعتقد أنه بمزيد من الخبرة كان يمكننا الفوز في المباريات الست، لذا أنا فخور باللاعبين خلال هذا الموسم». وسيكون متصدر الدورى الاسكتلندى، الذي حافظ على سجله الخالى من الهزيمة في 26 مباراة هذا الموسم، في التصنيف الأول في قرعة دور الـ32 التي تقام يوم الإثنين. وأضاف لاعب ليفربول السابق: «الوجود على هذا المستوى والمنافسة والفوز على فرق بهذا المستوى يظهر أننا قطعنا خطوات كبيرة إلى الأمام كمجموعة. التحدى الآن هو هل نستطيع البناء على ذلك؟». وتابع: «نتطلع للقرعة يوم الإثنين. سنحتاج إلى قليل من الحظ، بالتأكيد نحن بحاجة إليه». وأتم: «نأمل أن تكون لدينا تشكيلة كاملة عندما تعود مباريات الدورى الأوروبى في فبراير. لو حدث ذلك سنمثل تحديًا لأى فريق يواجهنا».