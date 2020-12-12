شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يهزم بريمن ويتصدر الدوري الألماني مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تقدم رازن بال شبورت لايبزيج إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مؤقتا بالفوز 2-صفر على ضيفه فيردر بريمن ليتفوق بفارق نقطة على بايرن ميونيخ.

وتعززت ثقة لايبزيج بعد فوزه 3-2 على مانشستر يونايتد وتأهله إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفرض سيطرته أمام ضيفه بريمن منذ البداية.

وحصل لايبزيج، الذي فاز في جميع مبارياته الست على ملعبه هذا الموسم، على ركلة جزاء نفذها مارسيل زابيتسر بنجاح في الدقيقة 26.

وأكمل داني أولمو هجمة سريعة بمراوغة عند حدود منطقة الجزاء وسدد كرة منخفضة في الشباك ليضاعف الفارق في الدقيقة 41.

ورفع لايبزيج رصيده إلى 24 نقطة بينما يملك بايرن، الذي يحل ضيفا على أونيون برلين في وقت لاحق من اليوم، 23 نقطة. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

كانت هذه تفاصيل خبر لايبزيج يهزم بريمن ويتصدر الدوري الألماني مؤقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.