شكرا لقرائتكم خبر عن «أرسنال» ينفرد برقم قياسي في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفرد فريق أرسنال الإنجليزى، الذي يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد الننى، برقم رائع هذا الموسم على مستوى مرحلة المجموعات، في مسابقتى الدورى الأوروبى ودورى أبطال أوروبا.

ويعد أرسنال الفريق الوحيد في المسابقات الأوروبية هذا الموسم الذي نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال مرحلة المجموعات، من خلال تحقيقه الفوز في جميع المباريات بمرحلة المجموعات.

وتصدر الجانرز مجموعته الثانية في الدورى الأوروبى، برصيد 18 نقطة، من 6 انتصارات، سجل خلالها 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 5 أهداف، ليتأهل إلى دور الـ32 من اليوروباليج.

وحقق الفريق اللندنى فوزه السادس بمرحلة المجموعات على حساب فريق دوندالك الأيرلندى، بنتيجة 4- 2، وسجل النجم المصرى محمد الننى هدف أرسنال الثانى.

ولم ينجح أي فريق خلال مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا في تحقيق العلامة الكاملة، وكان كل من بايرن ميونخ، حامل اللقب، ومانشستر سيتى، أكثر فريقين حصدًا للنقاط، برصيد 16 نقطة.

وستقام قرعة دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، ودور الـ32 من الدورى الأوروبى، غدًا الإثنين، في مدينة نيون السويسرية.

من جانبه، أكد الإسبانى ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى، أنه ليس من السهل أن يحقق فريق العلامة الكاملة في دور المجموعات من خلال الفوز بجميع المباريات في مسابقة الدورى الأوروبى «يوروباليج»، بعدما حصد الجانرز النقطة 18 من 6 مباريات فاز بها ذهابا وإيابا على 3 فرق في البطولة القارية.

وقال أرتيتا خلال تصريحاته بعد المباراة: «مرحلة دور المجموعات بالنسبة لنا كانت إيجابية، ليس من السهل أبدًا الفوز بست مباريات في مسابقة أوروبية، كُنا متماسكين وقدمنا أداء جيدًا».

أضاف: «يجب علينا أن نبدأ الفوز بالمباريات، ونعلم أن هذا يجب أن يبدأ اليوم، علينا أن ننسى الدورى الأوروبى حتى فبراير ونركز على الدورى الإنجليزى بقوة، وكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزى عند استئنافه في يناير».

وواصل: «نحتاج إلى البدء في الفوز بالمباريات عل الفور، علينا التحسن بعد النتائج التي حققناها في الأسابيع الستة الماضية، ويجب أن يتم ذلك على الفور».