شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وست هام يهاجم حكم الفيديو المساعد رغم الفوز على ليدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد قرار في غير صالح فريقه خلال الفوز 2-1 على ليدز يونايتد، انتقد ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد حكم الفيديو المساعد، ودعا مدربى أندية الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم الأكثر نفوذا للاحتجاج على هذا النظام أيضا.

وتسبب أوكاش فابيانسكى حارس مرمى وست هام يونايتد في احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء نتيجة عرقلته باتريك بامفورد، لكنه نجح في إنقاذ ركلة الجزاء التي نفذها ماتيوز كليتش.

لكن بناء على قرار من حكم الفيديو المساعد أعيدت الركلة بداعى تحرك فابيانسكى من على خط المرمى وأحرز كليتش هدفا لفريقه في المحاولة الثانية.

وقال مويز الذي حقق فريقه الفوز بفضل هدفين من ضربتى رأس حملتا توقيعى لاعب الوسط توماس سوتشيك والمدافع أنجيلو أوجبونا: «لا أعتقد أننى سأقبل بالنظام عن قناعة قبل أن تصبح القواعد واضحة ومستقرة تماما.. نرى بعض القرارات المروعة. من رأى ذلك بالتأكيد يملك قدرة خارقة. هذا قرار معيب».