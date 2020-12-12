شكرا لقرائتكم خبر عن محامي «مارادونا» يكشف عن وصيته الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث ميجيل أنخيل بييرى، محامى الأسطورة الأرجنتينى دييجو مارادونا، عن رغبة الفتى الذهبى فى التحنيط، وقال «يجب على الورثة المعروفين الوفاء بهذا الطلب» وأكد المحامى أن أطفاله مسؤولون عن تنفيذ ما أطلق عليها «الوصية الأخيرة». وذكرت قناة تى.آى.سى التلفزيونية الأرجنتينية أن مارادونا طلب تحنيط جسده وإبقائه فى هذه الحالة «ليبقى حاضرا فى الناس».

وقال المحامى إن مارادونا ترك وثيقة كتب فيها ذلك «أنا دييجو مارادونا، فى استخدامى لسلطاتى، أريد أن أعبر عن إرادتى ليوم وفاتى، بتحنيط جسدى»، يقول النص الذى وقعه أسطورة كرة القدم أمام كاتب عدل فى 13 أكتوبر الماضى، حسبما قالت صحيفة «انفوباى» الأرجنتينية. حول هذه القضية، رأى المحامى ميجيل أنخيل بييرى، الذى كان مسؤولاً عن تقديم المشورة لفيرونيكا أوجيدا، والدة دييجيتو فرناندو، للتدخل فى الاجتماعات التى عقدتها الأسرة بشأن استعادة مارادونا بعد العملية. أوضح المحامى أنه «كان التوقيع يتوافق مع دييجو، وتم التصديق عليه.. فهذا تعبير عن الإرادة الأخيرة التى يجب الوفاء بها».