شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يستهدف «جوكر» الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادى بايرن ميونخ الألمانى لإضافة قطعة فرنسية جديدة، يعزز بها صفوفه فى صيف 2021، تمهيدًا لرحيل أى من نجومه الحاليين.

وكشفت شبكة «سكاى سبورت ألمانيا» عن استهداف النادى البافارى الفرنسى بوباكار كامارا، لاعب أوليمبيك مارسيليا، منذ الصيف الماضى.

وأشارت إلى بعض المناقشات الداخلية بين مسؤولى بايرن حول التعاقد مع صاحب الـ21 عامًا، الذى يلعب كوسط دفاعى، لكن تأجل التحرك نحوه إلى الصيف القادم.

ويضع بايرن ميونخ، لاعب الوسط الشاب ضمن أهدافه فى سوق الانتقالات، لاسيما حال رحيل أحد الرباعى خافى مارتينيز، كورينتين توليسو، ديفيد ألابا، وجيروم بواتينج.

يأتى ذلك لامتلاك كامارا الميزة التى يبحث عنها بايرن باستمرار، وهى قدرته على شغل أكثر من مركز، حيث يمكنه اللعب كقلب دفاع أيضًا.

ويتراوح سعر كامارا بين 20 و30 مليون يورو، لكن طريق بايرن إليه لن يكون يسيرًا، نظرًا لاستهدافه من قبل عدة أندية أوروبية كبرى أمثال برشلونة، تشيلسى، أرسنال، ميلان، وباريس سان جيرمان.