شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: لا يمكنني صنع المعجزات في توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتألق توتنهام هوتسبير بقيادة جوزيه مورينيو في كل البطولات هذا الموسم، لكن المدرب البرتغالى اعترف بأنه لا يستطيع إسعاد كل لاعبيه، حيث لم يشارك ديلى آلى في الفوز بلقاء الدورى الأوروبى، الخميس الماضى. وتغلب توتنهام 2-0 على رويال أنتويرب ليخطف صدارة المجموعة من نظيره البلجيكى، لكن آلى لم يكن بين 5 تغييرات، وخرج لاعب الوسط هارى وينكس، في مشاركة نادرة له في التشكيلة الأساسية، إلى غرفة الملابس مباشرة بعد نزول تانجاى ندومبيلى بدلًا منه في الشوط الثانى.

وأبلغ مورينيو شبكة «بى تى سبورت» التليفزيونية: «كيف يمكننى إسعادهم جميعا؟ لا أعتقد أنهم سعداء، وهذه هي طبيعة كرة القدم، لا يمكننى صنع المعجزات». وأضاف في إشارة إلى وينكس: «أبلغت كل اللاعبين إذا لم يشاركوا عليهم العودة للاستحمام. قلت ذلك لكل اللاعبين الذين استبدلتهم، لأنه عندما يكون الطقس باردًا فأنا أفضل عودتهم إلى غرفة الملابس والاستحمام». وتابع: «وينكس فعل ذلك، وأنا سعيد بهذا لأننى من أبلغته بهذا الأمر». لكن آلى أصبح على الهامش في تشكيلة توتنهام، حيث لم يشارك سوى مرتين فقط في الدورى، وبدا اللاعب، البالغ عمره 24 عامًا، غاضبًا.