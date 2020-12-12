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سلبية تحاليل «رابيد تيست» بالأهلي قبل مواجهة المقاصة

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلى سلبية تحليل «رابيد تيست» الذي أجراه اللاعبون استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء غدٍ الأحد.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة غدًا، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    120,147

  • تعافي

    104,281

  • وفيات

    6,854

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