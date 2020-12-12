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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد وولفرهامبتون يعلق على الخسارة امام استون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
علّق كونور كودي قائد فريق وولفرهامبتون على الخسارة امام استون فيلا في الجولة 12 من الدوري الانكليزي الممتاز.
وجاء هدف الفيلانز في الوقت القاتل في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء سجلها أنور الغازي.
وقال كودي لشبكة "بي بي سي" العالمية:" الأمر صعب، لا يجب أن نخسر مثل تلك المباريات، المباراة كانت متكافئة".
وأضاف:" يتم منح ركلات جزاء سهلة، نحن بحاجة إلى تجنب تلك الاخطاء".
وتابع:" يجب المضي قدمًا الآن، لا يمكننا أن نتعود على الخروج بدون نقاط من مباريات كهذه".
واختتم:" الوقت لا يزال مبكرًا، علينا التعلم بسرعة، هذا دوري صعب".
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