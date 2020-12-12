قائد وولفرهامبتون يعلق على الخسارة امام استون فيلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

علّق كونور كودي قائد فريق ​وولفرهامبتون​ على الخسارة امام ​استون فيلا​ في الجولة 12 من ​الدوري الانكليزي​ الممتاز.



وجاء هدف الفيلانز في الوقت القاتل في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء سجلها أنور الغازي.

وقال كودي لشبكة "بي بي سي" العالمية:" الأمر صعب، لا يجب أن نخسر مثل تلك المباريات، المباراة كانت متكافئة".

وأضاف:" يتم منح ركلات جزاء سهلة، نحن بحاجة إلى تجنب تلك الاخطاء".

وتابع:" يجب المضي قدمًا الآن، لا يمكننا أن نتعود على الخروج بدون نقاط من مباريات كهذه".

واختتم:" الوقت لا يزال مبكرًا، علينا التعلم بسرعة، هذا دوري صعب".