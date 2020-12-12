بنيران صديقة... اشبيلية يحقق فوزاً صعباً على خيتافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

ضمن منافسات ​الجولة 13​ من ​الدوري الاسباني​، حقق فريق ​اشبيلية​ فوزاً صعباً على مضيفه ​خيتافي​ بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.



وبهذا الفوز المهم، رفع اشبيلية رصيده الى 19 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 14 في المركز 15.

وبالعود الى اجواء المباراة، فكان الشوط الاول بين الفريقين متقارب من حيث الاداء والفرص، رغم ان اشبيلية كان الاخطر، الا ان حيتافي نجح في الوقوف امام هجمات النادي الاندلسي لينتهي الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل السلبي 0-0.

وفي الشوط الثاني، نجح ابناء المدرب لوبيتيغي في تنشيط الخط الهجومي بعد اجراء تغييرات، في حين ان خيتافي اعتمد الهجمات المرتدة، وكانت المباراة متجهة للتعادل السلبي، الا ان اشبيلية نجح ومن نيران صديقة بتسجيل هدف التقدم عن طريق خافيير ايتشيتا هدفاً في مرماه، ليمنح التقدم للنادي الاندلسي في وقت صعب في الدقيقة 81، وحاول خيتافي ادراك التعادل في الدقائق الاخيرة الا انه فشل، ليحقق ابناء لوبيتيغي انتصاراً صعباً بنتيجة 1-0.