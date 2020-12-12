نيوكاسل يونايتد يتجاوز مشاكله ويعمّق من جراح وست بروميتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من بطولة ​الدوري الانكليزي​ الممتاز، تمكن ​نيوكاسل يونايتد​ أن يحقق إنتصارا بغاية الأهمية على حساب ​وست بروميتش​ بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب سانت جايمس بارك.



وإستطاع أصحاب الأرض إفتتاح التسجيل مبكرا عن طريق اللاعب ميغيل ألميرون، في الدقيقة الاولى من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 50، تمكّن وست بروميتش من إدراك هدف التعادل، عن طريق اللاعب دارنيل فورلونغ.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثماني دقائق، أدرك دوايت غايلي الهدف الثاني لصالح نيوكاسل يونايتد، ليحقق من بعدها إنتصارا مهما، رغم الغيابات المؤثرة بصفوفه بسبب الاصابات بفيروس كورونا.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 17 نقطة، فيما تجمّد رصيد وست بروميتش عند النقطة رقم 6، محققا فوزا واحدا فقط هذا الموسم.