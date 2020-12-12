رقم سلبي لـ دورتموند في البوندسليغا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

يواصل نادي ​بوروسيا دورتموند​ تحقيق الارقام السلبية على سيغنال إيدونا بارك في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.



وسقط البي في بي بخماسية لهدف امام ​شتوتغارت​ في الجولة 11 من ​الدوري الالماني​.

وذكرت شبكة ‘‘سكواكا‘‘ للإحصائيات، أن شباك بوروسيا دورتموند استقبلت 10 أهداف في آخر ثلاث مباريات في البوندسليغا على أرضه بعد أن بدأ الموسم بشباك نظيفة في ثلاث مباريات متتالية.

وفاز بوروسيا دورتموند في أول ثلاث مباريات على ملعبه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ 3-0 ثم فرايبورغ 4-0 ثم شالكه 3، لكنه خسر بنتيجة 5-1 أمام شتوتغارت، وأمام بايرن ميونيخ 3-2، كما خسر أمام كولن 2-1.