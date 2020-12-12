بيولي: لن نتسرع بعودة ابراهيموفيتش وبارما فريق جيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

أكد ستيفانو ​بيولي​ مدرب فريق ​ميلان​ الايطالي، انه لن يتسرع بعودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هداف الفريق الى التشكيلة.



ويغيب زلاتان عن ميلان منذ الشهر الماضي بعد الإصابة أمام نابولي، ولا يزال يكافح من أجل الحاق بمواجهة ​بارما​، حيث يتصدر الروسونيري ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

وقال بيولي:" بارما فريق جيد، وسيسبب لنا المشاكل، لذلك علينا أن نكون مستعدين للمباراة".

وعن إبرا:" إنه يخضع للعلاج، ويستهدف العودة امام جنوى، لكن لا نجازف بعودته سريعاً".

واختتم:" أسلوبنا لم يتغيّر بدون إبرا، كل لاعب له خصائص، لياو يتمتع بمزيد من الحرية، وريبيتش ايضاً، بينما إبرا فهو يجمع كل شيء معًا".