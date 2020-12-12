خيبل المهرة وشعلة عدن يتأهلان الى نهائي بطولة دوري كرة الطائرة للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تأهل فريقا شعلة عدن و خيبل المهرة الى المباراة النهائية لبطولة الدوري العام لكرة الطائرة لفئة الكبار لأندية المحافظات المحررة التي ينظمها الاتحاد العام لكرة الطائرة.



و جرت المباراة الأولى للدور نصف النهائي بين فريقي خيبل المهرة و الميناء عدن ،وانتهت بفوز فريق خيبل بثلاثة أشواط نظيفة 20/25 و 20/25 و 12/25.

و في المباراة الثانية التقى فريقا و في المباراة الثانية التقى فريقا الشعلة عدن و سمعون حضرموت ،و انتهت بفوز فريق الشعلة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد 15/25 و 25/23 و 23/25 و 16/25 .

وستقام غدا المباراة النهائية بين فريقي خيبل و الشعلة و تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين فريقي الميناء و سمعون .