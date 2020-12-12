شكرا لقرائتكم خبر 101 عقد رعاية لفرق المحترفين بالموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتجهت أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الاستثنائي الحالي لإبرام عقود رعايات بديلة مع شركات متنوعة أقل مردود مالي، وذلك لسد العجز المالي الذي خلفه انسحاب الشركات الكبيرة من المشهد الرياضي بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا وتبعاته، من بينها استمرار غياب الجماهير.

وجاء الشباب كأكثر الأندية إبراما للعقود الاستثماريه بـ19 عقد رعاية، بينما جاء الهلال الأغلى في العقود. وحسبما تردد فإن عقده مع (إعمار) لمدة 5 سنوات، يبدأ من 57 مليون ريال في السنة الأولى، ويرتفع سنويا إلى أن تصل 65 مليون ريال سنويا.

ويأتي القادسية كأقل الأندية إبراما للعقود، حيث لديه عقد رعاية وحيد.

وحافظت أندية الهلال والنصر والأهلي على رعايات رئيسية.

وشهد الرعايات دخول أنشطة استثمارية جديدة على السوق الرياضي، كالمطاعم والكافيهات والمواد الغذائية والتطبيقات الالكترونية وشركات التقنية وغيرها.

الأندية ورعاتها

الرائد:

يلو للسيارات (راع رئيسي)

عنوان القهوة

بي كير للتأمين

أراسكو للأغذية

كليات عنيزة

فيزيو تريو (راع طبي)

مطاعم كوزي

الوحدة:

مستشفى علوي تونسي

مياه آرا

تطبيق إرواء

غرفة مكة

قائد (شركة نقل)

شركة لبس للملابس

مطاعم هيرفي

شركة قرنتافاي للتقنية

الفيصلي:

الدريس للبترول (راع رسمي)

روكو للأدوات المدرسية

مكيفات جري

يلو لتأجير السيارات

أراسكو للأغذية

مياه بيرما

فزيوتريو (راع طبي)

الباطن:

يلو لتأجير السيارات

بودل فنادق

حروف الماسية للدعاية والإعلان

أراسكو للأغذية

مطاعم الناضج

مجمع مروج الطبي

جمعية تراؤف

النصر:

الراعي الرئيسي »الاتحاد للطيران«

منصة نجري للأحذية الرياضية

الراعي الطبي »فيزيوتريو«

شركة ريتشي للأقمشة

مياه »نقي«

شركة تطوير للملابس الرياضية

الأهلي:

الخطوط السعودية (راع رئيسي)

شركة (XTEP) لتوريد الملابس الرياضية

شركة سيارات إم جي

مستشفى الألماني (راع صحي)

قصر المساكن

فندق ذا ڤينيو

الاتفاق:

تطبيق المطار (راع رئيسي)

المستشفى السعودي الألماني

مطعم ميستري

كملنا (تطبيق بالوت)

إنوسوفت (شركة برمجيات)

مياه بيور

الفتح:

شركة الجبر للتمويل (راع رئيسي)

مخابز فوشيه

الكفاح القابضة

مستشفى الموسى التخصصي (راع طبي)

شركة أراسكو للأغذية

شركة بي كير للتأمين

الاتحاد:

شركة تميم للملابس الرياضية

شركة يلو للسيارات

منصة قرنتافاي للتقنية

شركة فقيه لرعاية درجة البراعم

مستشفى فقيه

أبها:

يلو لتأجير السيارات »الراعي الرسمي«

مياة ڤيڤيون

أراسكو للأغذية

المستشفى الألماني بعسير

مزاج مغربي (متخصصة في القهوة والشاي)

ضمك:

مطاعم أبوزيد (راع رئيسي)

بن ثالبة للسيراميك

الراعي الطبي المستشفى السعودي الألماني

مياه فزة

»بنون« شركة مراكز استشارية

التعاون:

ميزان العضيب

أراسكو للأغذية

العين:

جنتو (مواد نظافة) »راع رئيسي«

يوجن للأجهزة الكهربائية

القادسية:

مستشفيات المانع

رعاة فرق دوري المحترفين

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