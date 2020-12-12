شكرا لقرائتكم القاضية.. الاتحاد السكندرى يفوز على بيراميدز فى الوقت القاتل بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز مثير على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأس.

أحداث الشوط الأول



فى بداية الشوط الأول، ضغط زعيم الثغر وهدد مرمى شريف إكرامى بأكثر من هجمة، وسجل خالد قمر هدف بعد صناعة من رزاق سيسيه بالدقيقة الثالثة ألغاه حكم الراية، وفى الدقيقة 7 أحرز رزاق سيسيه هدف من صناعة خالد قمر إلى أن تقنية الفار ألغت الهدف بداعى التسلسل أيضًا.

وبعد مرور 20 دقيقة بدأ بيراميدز يدخل فى أجواء اللقاء، وهدد مرمى محمد صبحى عن طريق تسديدة من رمضان صبحى، إلا أن الحارس تصدى لها بكل سهولة.

وفى الدقيقة 34 أحرز عبد الله السعيد، هدف تقدم فريقه على الاتحاد السكندرى، من ضربة رأس متقنة، ليصل لهدفه رقم 109 ليعادل رقم محمود الخطيب نجم الأهلى السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالى، وفى الدقيقة 36 تلقى رمضان صبحى البطاقة الصفراء.

وفى الدقيقة 44 أحرز عمار حمدى لاعب الاتحاد هدف التعادل لفريقه على الطريقة البرازيلية بعدما راوغ ثلاثة لاعبين وسدد الكرة فى شباك شريف إكرامى.

أحداث الشوط الثانى



مع بداية الشوط الثانى ضغط بيراميدز على الاتحاد، وحصل رمضان صبحى على ركلة جزاء سددها عبد الله السعيد وتصدى لها ببراعة حارس زعيم الثغر محمد صبحى، فى الدقيقة 53.

استمر الهدوء مسيطرًا على أجواء اللقاء، وفى الدقيقة 73 دخل أحمد الشيخ المباراة بدلاً من محمود حمادة، وفى الدقيقة 82 تلقى محمد صبحى حارس زعيم الثغر البطاقة الصفراء بسبب إضاعة الوقت.

وفى الدقيقة 93 حصل رمضان صبحى على ركلة جزاء ثانية، احتسبها الحكم محمد الصباحى، وتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفار، وفى الدقيقة 94 أحرز خالد الغندور هدف الفوز لفريقه ليحصد زعيم الثغر أول ثلاث نقاط، ويتعثر بيراميدز فى الظهور الأول.

تشكيل الفريقين..



داخل بيراميدز المباراة بتشكل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكرى - أحمد سامى - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي، خط الهجوم: محمود وادي.

ودخل الاتحاد بتشكيل يضم كلاً من.. حراسة المرمي: محمد صبحي، خط الدفاع : داميون لوى، كريم يحيي، السيد سالم، محمود رزق، خط الوسط : احمد نبيل مانجا، عمار حمدى، ممدوح خالد، مروان عطية، رزاق سيسيه، خط الهجوم : خالد قمر.