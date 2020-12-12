شكرا لقرائتكم حازم امام: تغييرات تشكيلة الزمالك ضد المقاولون العرب غير مقلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق ان التغييرات التي شهدتها تشكيلة الفريق الكروي الأول للقلعة البيضاء بتواجد الثنائي حميد احداد وأحمد فتوح غير مؤثرة سلباً خاصة وأنها معقولة فيما يتعلق بـ11 لاعباً في الملعب.

وشدد حازم امام خلال الاستوديو التحليلي للمباراة التي ستجمع الزمالك ضد المقاولون العرب ضمن الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز: "المباراة ذات أهمية كبيرة خاصة أنها ستكون محاولة لإعادة الهدوء والاستقرار للاعبين والجهاز الفني بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر".

أضاف حازم امام: "المباراة لن تكون سهلة أمام فريق قوي بحجم المقاولون العرب الذي يعيش أفضل فتراته الفنية تحت قيادة المدير الفني عماد النحاس".

تابع حازم إمام: "الجيل الحالي للاعبي الزمالك يعتبر الأفضل في إفريقيا ويضم عناصر مميزة مثل أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومصطفى محمد وزيزو وطارق حامد).

وأنهى: "الانتصارات في الدوري ستكون خطوة مهمة نحو المنافسة الجادة في الموسم الحالي بجانب دوري الأبطال.. وأثق تماما في قدرات وإمكانيات لاعبي الفريق على العودة من جديد سواء في الدوري أو دوري الأبطال".