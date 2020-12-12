شكرا لقرائتكم الزمالك والمقاولون .. باتشيكو يعنف مصطفى محمد ويطالبه بالالتحام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عنف البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك مصطفى محمد مهاجم الفريق أثناء مباراة فريقه المقامة حاليا بإستاد الكلية الحربية فى الجولة الأولى للدورى وطالبه بالالتحام واللعب بقوة وهو ما تفهمه اللاعب .

فى الوقت نفسه اعترض محمود شيكابالا قائد الزمالك على محمد محمود لطفى المساعد الأول للمباراة الذى طالبه بالتحدث بطريقة لائقة وهو ما رفضه اللاعب مؤكدا أنه يتحدث فى حدود اللياقة، وتدخل باتشيكو وطالب اللاعب بالدخول للملعب .

وتقدم الزمالك على المقاولون العرب، بهدف دون رد بعد مرور 27 دقيقة من عمر المباراة التى تجمع حاليًا بين الفريقان، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وجاء الهدف عن طريق خالد الحسينى لاعب المقاولون بالخطأ فى مرماه حيث سدد محمود علاء ارتدت من الحارس محمود أبو السعود ليسكنها الحسينى شباك حارسه بالخطأ وبهذا الهدف مرت أول 30 دقيقة من اللقاء بتقدم الزمالك.

ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالى:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وحميد أحداد وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل المقاولون المباراة بالتشكيل التالى:"محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، فاروقا، خالد الحسينى، حسن الشامى فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح ومحمد مجلى وأحمد الشيمى وأحمد داوودا فى خط الوسط، كريم مصطفى وسيف الجزيرى فى خط الهجوم".