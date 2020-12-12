شكرا لقرائتكم دودو الجباس يكشف سبب طرد رمضان صبحى بعد مباراة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف دودو الجباس مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، سبب طرد رمضان صبحى جناح الفريق عقب نهاية مواجهة الاتحاد السكندرى، مؤكدًا أن رمضان تحدث مع الحكم محمد الصباحى على عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه فى الدقيقة 93 قبل أن يسجل زعيم الثغر الهدف القاتل ويفوز باللقاء، وجاء رد الحكم أن الخطأ الذى حدث "ضعيف" ولا يستوجب ركلة جزاء.

أضاف الجباس، أن كلمة الحكم محمد الصباحى أثارت غضب رمضان صبحى الذى انفعل بسبب كلمة "ضعيفة" مما دفع الصباحى لإشهار البطاقة الصفراء الثانية "طرد" اللاعب، ليغيب رسميًا عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك، المقرر لها يوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوى، فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى.

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز مثير على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأس.