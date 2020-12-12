شكرا لقرائتكم خبر عن «حميم» يتحدى «صوت السلام» في مضمار أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يستضيف نادي أبوظبي على مضماره العشبي مساء الأحد حفل سباقاته الرابع، والذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتبرز من خلال الحفل أولى بطولات النادي للخيول الناشئة في كلاسيكي أبوظبي للأمهار والمهرات، بينما يشهد كأس الوثبة ستاليونز في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر.

ويبدأ الحفل بسباق للمبتدئة من خيول الإنتاج المحلي لمسافة 1200 متر بمشاركة 14 خيلاً، ويبرز من خلال هذا الشوط «أيه أف الفلق» صاحب المركز الثالث في مضمار الشارقة، و«مجد المجيرات» و«تساندار» و«أيه اف مخرج» الذي يدفع به علي الرايحي عميد المدربين.

والشوط الثاني لسباق تكافؤ لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وتبرز عدة خيول للمنافسة على لقب الشوط، منها فرس النابودة «ايه اف عذبة» (اورتيل/أوشيه)، ورفيقها في الإسطبل «ايه اف هدف» إلى جانب «أوبتيميزم»، و«داسان ايه».

ويدفع المدرب إريك لمارتنيل بأربع مهرات في الشوط الثالث من سباق كلاسيكي أبوظبي للمهرات، لمسافة 1400 متر، وتبرز منهن «فوعة» و«زهور» بعد الانطلاقة القوية للمهرتين، في الموسم الحالي، كما تتطلع «روعة الريف» للفوز باللقب للثأر من «فوعة» التي خسرت أمامها بفارق ضئيل.

وتتنافس نخبة الأمهار في سباق كلاسيكي أبوظبي في الشوط الرابع، لمسافة 1400 متر؛ حيث يحتدم الصراع بين «ايه اف ثائر»، و«صوت السلام»، مع رغبة «حميم» في مواصلة انتصاراته وتحقيق أول الألقاب الكبرى في كلاسيكية الأمهار.

ويتواصل الحفل بالشوط الخامس بسباق ملاك الإسطبلات الخاصة على لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر، ويزداد التحدي في هذا الشوط بوجود «جوال الريف» و«ايه اف العاصي»، ويدخل على خط المنافسة «داحس دي عربي» الذي يشارك لأول مرة في هذه المسافة.

وتختتم الأمسية بالشوط السادس بسباق للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر، ويبرز فيه «كارينغتون» الفائز في ميدان إضافة إلى «جارف» صاحب المركز الثالث في نسخة العام الماضي من بطولة أبوظبي.