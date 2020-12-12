شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم على احد ملاعب برج العرب بالإسكندرية ، استعدادا لملاقاة المصرى البورسعيدى غدا فى افتتاح مسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة. المران اشتمل على وضع الرتوش الأخيرة للمباراة والتى ضمت مجموعة من الجمل الفنية والخططية أبرزها سرعة التحول من الدفاع للهجوم. واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو على إصلاح الأخطاء. واشتملت التقسيمة على الجمل والخطط المقرر تنفيذها خلال ديربى القنال الذى ينطلق فى تمام الخامسة مساءًا. وحرص الجهاز الفنى على تخفيف الحمل التدريبى فى مران اليوم لتجنب تعرض اللاعبين للارهاق قبل مواجهة الغد. وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .