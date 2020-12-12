شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لأول مباراة في الدوري..طاهر وبانون وغياب مروان وأجاي والشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وبذلك يفقد الاهلي أكثر من لاعب في مباراة الغد يأتي في مقدمتهم الثلاثي المُصاب جونيور أجاي ومروان محسن وحسين الشحات.

من ناحية أخرى عقد بيتسو موسيماني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة ،وشهدت المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

وتحدث موسيماني عن أهمية مباراة مصر المقاصة في ضربة البداية ببطولة الدوري وضرورة التركيز في المسابقة منذ بدايته من أجل تحقيق أهداف الفريق فيها والحفاظ على اللقب الذي يحمل الاهلي لقبه 42 مرة.