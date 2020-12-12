شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يتصدى لركلة جزاء عبدالله السعيد ويحافظ على تعادل الاتحاد أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد صبحى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى، فى التصدى لركلة جزاء لصالح بيراميدز سددها عبد الله السعيد، بعد أن حصل عليها رمضان صبحى فى الدقيقة 53 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، ليحافظ على نتيجة التعادل 1 / 1 لكل فريق، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، والتى يدخلها الفريقين بحثاً عن انطلاقة مميزة بالدوري بعد التعاقد مع صفقات قوية للغاية وتعويض إخفافات الموسم الماضى، لاسيما أن بيراميدز خسر لقب الكونفدرالية فى المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى، بينما ودع زعيم الثغر كأس مصر من الدور قبل النهائي أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف.

وكان الشوط الأول، شهد ضغط زعيم الثغر وهدد مرمى شريف إكرامى بأكثر من هجمة، وسجل خالد قمر هدف بعد صناعة من رزاق سيسيه بالدقيقة الثالثة ألغاه حكم الراية، وفى الدقيقة 7 أحرز رزاق سيسيه هدف من صناعة خالد قمر إلى إن تقنية الفار ألغت الهدف بداعى التسلسل أيضًا.

وبعد مرور 20 دقيقة بدأ بيراميدز يدخل فى أجواء اللقاء، وهدد مرمى محمد صبحى عن طريق تسديدة من رمضان صبحى، إلا إن الحارس تصدى لها بكل سهولة.

وفى الدقيقة 34 أحرز عبد الله السعيد، هدف تقدم فريقه على الاتحاد السكندرى، من ضربة رأس متقنة، ليصل لهدفه رقم 108، وفى الدقيقة 36 تلقى رمضان صبحى البطاقة الصفراء.