شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يعادل رقم الخطيب فى الدورى بعد هدفه فى الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عبد الله السعيد قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى معادلة رقم محمود الخطيب نجم الأهلى السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالى، حيث سجل السعيد هدف فى شباك الاتحاد السكندرى بالمباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، ليصل به إلى الهدف رقم 109 فى مسابقة الدورى، وهو نفس العدد الذى سبق وأحرزه "بيبو" خلال مسيرته فى الملاعب.

عبد الله السعيد تخطى رقم كلاً من أحمد الكاس صاحب الـ 107 هدف، ومحمد أبو تريكة صاحب الـ 106 هدف، وجمال عبد الحميد صاحب الـ 101 هدف.

ويسعى السعيد لتحطيم رقم الخطيب والوصول لمصطفى رياض صاحب الـ 122 هدف، والسيد الضظوى صاحب الـ 127 هدف، وحسام حسن صاحب الـ 168 هدف، وحسن الشاذلى صاحب الـ 173 هدف.

وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، فى اللقاء الذى يجمعهما على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021 ، وأحرز عبد الله السعيد هدف بيراميدز الذى يحمل رقم 23 مع الفريق السماوى فى الدورى.